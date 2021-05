Polaris Media med mer enn dobling av resultatet

Polaris Media har vekst både i resultatet (EBITDA), driftsinntekter og antall digitale abonnenter.

Det ble klart da konsernet la frem tallene for første kvartal 2021 torsdag.

Resultatet for konsernet i sin helhet ble på 67 millioner kroner, en forbedring på hele 160 prosent fra samme periode i fjor.

Veksten skyldes høyere digitale abonnementsinntekter og distribusjonsinntekter, i tillegg til lavere kostnader, opplyser konsernet.

- Det er gledelig at så godt som alle våre underkonsern i både Norge og Sverige hadde en resultatvekst i første kvartal. Målt mot et sterkt første kvartal i fjor, har våre mediehus vekst i antall sidevisninger, brukere og digitale abonnenter, sier konsernsjef Per Axel Koch.

– Polaris Media har nå 252 000 digitale abonnenter, 978 000 daglige brukere på mobil og over 60 mill. sidevisninger per uke. Dette er et resultat av gode innholdsprodukter som setter dagsorden og følger opp viktige saker, sier han.

Driftsinntektene endte på 880 millioner kroner, opp tre prosent fra i fjor, mens driftskostnadene ble redusert fra 832 millioner til 816 millioner kroner.

Antallet digitale abonnenter har en vekst på 23 prosent, fra 205.000 til 252.000.

De papirbaserte annonseinntektene og trykkeriinntektene påvirkes imidlertid fortsatt negativt grunnet koronapandemien, opplyser konsernet.

Polaris Media i Norge isolert opplevde også vekst med et resultat på 46 millioner kroner - opp fra 21 millioner i fjor.

Driftsinntektene endte på 547 millioner kroner, sammenlignet med fjorårets 528 millioner kroner.